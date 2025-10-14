◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地で始まったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は好機で申告敬遠と勝負を避けられた。両軍無得点で迎えた5回、1死二塁の好機で第3打席を迎えたが、ブルワーズのマーフィー監督が4のジェスチャーで申告敬