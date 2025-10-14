総合格闘家の所英男（48＝リバーサルジム武蔵小杉/所プラス）が14日までに自身のSNSを更新。妻が難病を患っていると打ち明けた。「僕の奥さんは難病です」と書き出すと、「患者数がとても少ない、とても気づきにくい難病。でも希望があります」とつづった。「夫婦で初めて話をしてみました。ひとりでもほんの少しでも気づきと助けになればうれしいです」とし、「難病の名前は『PNH（発作性夜間ヘモグロビン尿症）』。溶血の