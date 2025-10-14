◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズブリュワーズ−ドジャース(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースは4回に痛恨のダブルプレーで決定機を逃しました。0-0の4回、先頭打者のテオスカー・ヘルナンデス選手が四球で出塁。1アウトからウィル・スミス選手、トミー・エドマン選手の連打で満塁となります。好機にマックス・マンシー選手は、クイン・プリースター投手から大飛球を放つと、ブリュワーズのセンターを