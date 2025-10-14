14日朝、中央自動車道の虎渓山PA付近で、車3台が絡む事故がありました。3人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警察などによりますと、14日午前8時半ごろ、岐阜県多治見市の中央道上り線虎渓山PA付近で、「車が3台絡む事故。車から出られない人がいる」などと通報がありました。トラックなど3台が衝突し3人が病院に搬送されましたが、意識はあり、命に別条はないということです。この事故で、中央道の多治見