「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ブルワーズ−ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャースが四回、まさかの中ゴロ併殺打で先制点を奪いそこねた。先頭のテオスカー・ヘルナンデスが四球を選ぶと、１死後、スミスがこの日チーム初安打となる中前打。エドマンも中前打で続き満塁とした。ここでマンシーの中堅フェンスを越えようかという打球は、背走した中堅手のグラブに当たってフェンスに弾