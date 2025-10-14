54編の小学1年生が書いたつぶやきのような詩である。何かに気づいた驚きがそのまま言葉になっている。大人はめったに驚かないし、たいていは手持ちのありふれた言葉で自分を守りつつその場をやり過ごしてしまう。この本の読者の多くは大人だろう。子どもの生の言葉に触れ、眠っていた自分の声が蘇（よみがえ）ってくる気がするのではないか。「さかなは目をあいたまましんでいます/やいても目をあいています/おさらにのったさ