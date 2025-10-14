「心中」という名称の見直しについても慎重に検討を行う必要がある──。こども家庭庁の専門委員会が9月11日に公表した報告書は、「子殺し自殺」など国内外で使用されている表現を紹介しながら、そう踏み込んで提言した。背景には、親の「心中」に巻き込まれて死亡する子どもが後を絶たない現状への強い危機感がある。委員会は「心中は虐待である」と強調している。●2023年度の虐待死は65人、心中以外では0歳児が7割弱こども家庭