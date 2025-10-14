◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースが１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に臨み、まさかの珍プレーで先取点を逃した。０―０の４回１死満塁。７番マンシーの打球はセンターへの大飛球となった。中堅フリリックがフェンス際でジャンプ。グラブに収