主人公・みつきは、育児と両立して難関資格に一発合格。その喜びをつづったSNS投稿が、義理の妹・さおりの静かな嫉妬心を噴出させてしまいます。この話は、キャリアウーマンのさおりの高すぎるプライドに傷つけられたみつきが、親族としての向き合い方を考えるストーリーです。『プライドが高すぎる義妹』をごらんください。 主人公・みつきは育児の合間に難関資格に一発合格。昨年落ちた義妹・さおりも同じタ