»Ò¤É¤â»þÂå¤Îµ­²±¤ÏÈþ²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í·¤ó¤À»³¤äÀî¡¢Í§Ã£¤È¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡½¡½¤·¤«¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤â¤Î¡£¡È£Õ¥¿¡¼¥ó°Ü½»¡É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿½÷À­¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤«¤é¿®½£¤Ø¡½¡½49ºÐ²ñ¼Ò°÷¤¬°Ü½»¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿®½£¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÄÃæ¹¾Î¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦49ºÐ¡Ë¤Ï¡¢12ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤¬ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿¤È¤³¤í