離婚に当たって避けて通れないのが、お金をどう分けるかという問題。預貯金や年金には分割のルールがありますが、思わぬ落とし穴も。『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』（河出書房新社）の著者、寺門美和子氏が離婚後で生じるお金の注意点ついて解説します。預貯金は「必ず半分もらえる」わけではない預貯金は、財産分与の対象ですが、現在の預貯金を半分ずつの分与では納得がいかない人もいます。結婚前のお金と結婚後のお金