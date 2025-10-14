この冬、髪も心も輝かせたいあなたへ。パーソナライズヘアケアブランド MEDULLA（メデュラ） が、ブランド初となる数量限定の クリスマスコフレ をお届けします♡コフレ限定アイテムに加え、話題の新商品5種も含まれた豪華な4セットが勢ぞろい。宝石箱を開けるような高揚感を感じられるデザイン＆使い心地で、「わたしだけの特別感」を叶えてくれる冬の贈り物としてもぴったりです。 コフレ限定のゴールドラメ