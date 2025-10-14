私はクミ。ある日突然、市役所からの手紙で実家が特定空家になる可能性を知りました。放置すれば固定資産税が6倍になるという事実に、私は愕然としてしまいました。築80年以上の実家。両親が亡くなってからはなかなか足が向かなくなりましたが、それでも思い出すたびに掃除に通っていたはずなのに……。動揺する私に、夫は冷静に不動産屋への相談を提案。私も、倒壊や衛生面のリスクを考え、何とかしなければと思いました。不安な