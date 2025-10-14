昨夜（13日）、岡山市で住宅2棟が全焼する火事がありました。近くには病院があったことから患者が一時、安全な場所に避難しました。 【写真を見る】岡山市で住宅2棟が全焼近くの病院の患者が一時避難3人が喉の痛みなどを訴える【岡山】 昨夜6時過ぎ、岡山市中区赤坂本町の高本敏子さんの住宅の車庫から炎が出ているのを、通行人が見つけ消防に通報しました。消防車20台が駆けつけて消火にあたり、火は約3時間後に消し止めら