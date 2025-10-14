福岡管区気象台は14日午前9時34分、防災コメントを発表した。同日は、朝鮮半島南岸付近に東西にのびる前線が、夜にかけて対馬海峡を南下する見込み。このため、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、昼過ぎから夕方にかけて、雷を伴い激しい雨が降る所がある見込み。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合は、大雨注意報（浸水害）を発表する可能性がある。＜降水量の予想（多い所）＞14日12時から15日12