１４日未明、広島・福山のコンビニエンスストアで男が店員に刃物のようなものを突きつけ、逃走する強盗未遂事件がありました。 警察によりますと１４日午前３時ごろ、福山市箕沖町のコンビニで男が店員に何も言わずに刃物のようなものを突きつけました。 店員が大声を出すと男は何も盗らず、そのまま逃走しました。 男は上下黒っぽい服装で、黒の目出し帽を被っていたということです。 当時店内に客はおらず、店員にけがはあり