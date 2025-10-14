秋になり出荷が増えている花『ダリア』を紹介します。【齋藤正昂アナウンサー】「秋を迎え、フラワーショップからも人気となっているのが、こちらのダリア。イベントごとなどで重宝されるといいます」【新花総務部池田紀行 主任】「9月から出荷が再開して、10月ごろまた種類が増えてくるので、これからの時期、手にとってもらいたい花」色とりどりの様々な種類があるダリアは花びらが多い“デコラ咲き”のものが人気