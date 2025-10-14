TBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（午後9時）第1回が12日放送され、世帯平均視聴率が11・7％だったことが14日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・8％だった。第1話あらすじは、栗須栄治（妻夫木聡）は大手税理士事務所に勤務しているが、あることをきっかけに税理士としての挫折を味わい希望を見出せなくなってしまっていた。そんなときにロイヤルヒューマン社から競馬事業部の実態調査を依頼