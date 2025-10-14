豪中銀議事録月次CPIは第3四半期にインフレが予想を上回ることを示唆している 豪中銀は9月末会合の議事録を公表した。 理事会はインフレ加速と安定した雇用が金利据え置きの根拠を強めたと判断した。前回会合以降、利下げを急ぐ必要性は示唆されていない。世界経済見通しは依然として不確実性が残っている。月次CPIは不完全かつ変動が激しいものの、住宅およびサービス部門を見ると第3四半期のインフレが予想よりも