米株価指数先物時間外取引ダウ135ドル高、米中対立懸念が緩和 東京時間09:52現在 ダウ平均先物DEC 25月限46433.00（+135.00+0.29%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6713.00（+18.25+0.27%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25016.75（+94.50+0.38%）