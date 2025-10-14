白菜だけでおつまみ 旬を迎える白菜。鍋物や汁物に使うことが多いかと思いますが、中途半端に冷蔵庫の中で余らせてしまうことも。そんな余った白菜を使った即席おつまみをご紹介。白菜と調味料を混ぜるだけで作れる「白菜のピリ辛サラダ」は、ビールが進むこと間違いなし。 ピリ辛がビールに合う コチュジャンや豆板醤を使ったピリ辛味は、ビールと相性抜群。白菜はサッと加熱することでカサが減るので、たっぷり食べられます。