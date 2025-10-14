¡ØÅìµþ¹ñºÝ±Ç²è¡Ù¤Ï14Æü¡¢Ä¹Ç¯¤Î¹ñÆâ³°¤ò´Þ¤á¤¿±Ç²è³¦¤Ø¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤Ë¡ÈÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡É¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿½¸¡ÛµÈ±Ê¾®É´¹ç¡È»þ¤òÄ¶¤¨¤ëÈþ¡É¼ý¤á¤¿1ºý¤ËµÈ±Ê¤Ï1959Ç¯¤Ë¡ØÄ«¤ò¸Æ¤Ö¸ýÅ«¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£¤½¤Î½Ð±é±Ç²è¤ÎËÜ¿ô¤Ï120ËÜ°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡£¥­¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î·æºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò4ÅÙ¼õ