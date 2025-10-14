「分厚い提案書や稟議書ほど承認されない」傾向が強まっているという（写真：Graphs／PIXTA）【イラスト】情報だらけで疲れる「特盛A3」資料のイメージ「資料の究極の目的は、『作ること』でも『提出すること』でもなく、『見た人を思いどおりに動かすこと】である」。そう語るのは、マイクロソフトの業務執行役員としてPowerPointやExcelなどの事業責任者などを歴任してきた越川慎司氏。そんな越川氏が考える、用途に応じた「適切