【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが、10月13日に新曲「My Body」を配信リリース。また、HANAのまったく新しい表情が見られるMVも公開された。 ■HANAがあらたな表現に挑戦 HANAは、2ndシングル「Blue Jeans」が、9月10日付の”オリコン週間ストリーミングランキング”で女性グループ史上初となる8週連続1位を獲得、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”では2025年度最多