2025年10月13日、韓国・YTNは「米Google（グーグル）が昨年、韓国に支払わなかったネットワーク使用料（Network fee）は最大で3479億ウォン（約370億7200万円）に達する」と伝えた。国会科学技術情報放送通信委員会に所属する議員が、電子公示システム（DART）と情報通信政策研究院（KISDI）報告書、メディアの報道などを根拠に分析した内容をこのほど明らかにした。それによると、Googleが昨年、韓国内で負担すべきだったネットワ