山手線は開業当初から、今のようににぎわっていたわけではない。それどころか、始まりは貨物輸送で、旅客輸送が「付け足し」扱いだったことは、あまり知られていないだろう。環状運転が始まる１８年前、日露戦争が終わって間もない１９０７年当時の山手線を描いた小説がある。旅客輸送は「付け足し」品川行の第二十七列車が出るまでにはまだ半時間余もある。日は沈んだけれども、容易に暮れようとはせぬ。洋燈(ランプ)は今しが