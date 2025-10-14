プロ野球・読売ジャイアンツは14日、長野久義選手が今季限りで現役引退することを発表しました。長野選手は筑陽学園高、日本大、Hondaを経て2009年のドラフト会議で1位指名で巨人に入団。1年目から128試合で打率.288、19本塁打、52打点、12盗塁と躍動し、新人王を獲得します。2011年には打率.316で首位打者、2012年には173安打で同僚の坂本勇人選手とともに最多安打を受賞。外野手として、2011年から2013年までベストナインとゴー