岐阜県高山市上宝町で12日、栗拾いをしていた75歳の男性がクマに襲われた 男性は「親子のツキノワグマに遭遇した」と話しているという また、同町で親子とみられるクマ2頭が捕獲されたことが分かった