幼稚園の入園式で撮った1枚の写真。夫と娘を写したものでしたが、スマホのメッセージアプリで義母に送ったところ、想像の斜め上を行く反応をしてくれました。今回は筆者が体験した出来事をお届けします。 入園式の写真 数年前、娘が幼稚園に入園した時のことです。幼稚園の正門の前、入園式と書かれた立て看板の前で、夫と娘の2人の写真を撮りました。 2人とも笑顔で、なかなか良い写真が撮れたと思います。帰宅後、入