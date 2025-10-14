漏水の現場高松市福岡町13日午後4時45分ごろ 13日午前、高松市のさぬき浜街道上に水が染み出し、道路の一部が陥没しました。周辺の道路が通行止めとなっていましたが、14日午前8時10分ごろ、全面解除しました。 13日午前10時50分ごろ、高松市福岡町の県道157号・さぬき浜街道で「道路から水が染み出している」と通行人が110番通報しました。 道路の一部が陥没していて、現場周辺のさぬき浜街道が東西約500m、南北約9