日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１４日、公明党が自民党との連立を解消したことを受けて、立憲民主党の野田佳彦代表が党首会談を呼びかけたことを報じた。番組では野党一本化が実現すれば与党である自民党の高市早苗新総裁が首相に選出されない場合もあることを伝えた。これにＭＣの武田真一アナウンサーは「公明党が連立の離脱を表明しまして政局の先行きが不透明になっている