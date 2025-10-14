フリーアナウンサー有働由美子（56）が13日、インスタグラムを更新。同日行われた、大阪・関西万博の閉会式の総合司会を務めた有働は、最新ショットを公開した。有働は「万博閉会式に参加しました！」と報告。そして「ミャクミャクと共演できた！万博ミャクミャクありがとう」とつづり、ミャクミャクとの笑顔ショットを公開した。この投稿に「とても素敵でした」「久々の櫻井翔さんと有働さん、なんだかとっても嬉しかった」「