京大工学部を卒業したマジシャンとして知られ、マジックの世界大会に日本代表として出演した才藤大芽（33）と、トルコ人と日本人の両親を持つタレント窪真理チャカローズ（33）が、14日までにSNSを更新。結婚を発表した。2人は文書を発表。才藤は「このたび、窪真理さんと結婚いたしました。それぞれの表現活動を大切にしながら互いに刺激を与え合い支え合って歩んでいけたらと思っています」とコメント。窪も「同じように表現の場