人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着姿を投稿した。「フジテレビONE『麻雀最極決定戦！サバイバルバトル極雀season56』での極雀ガール」の衣装を公開。「水着3着着たけどみんなはどれがお気に入りですか？」と呼びかけ、黄色のビキニ水着、くびれが強調された赤ワンピース水着、カラフルな花柄ビキニ水着の3種ショットをアップした。