テレビ朝日の森山みなみアナウンサー（27）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。番組衣装を公開した。「今週もスーパーJチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と書き出し、グレーのトップスに黒のスカートを合わせたコーディネートと、黄緑色のニットに白のパンツを合わせたコーディネート、2種類の衣装姿を披露。ボディーラインがくっきりと際立っていた。「3連休初日！皆さん何をしましたか？きょうの東