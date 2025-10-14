歌手の森高千里（56）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「2025森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”」の様子を投稿した。「10月12日東京昭和女子大学人見記念講堂2日目終了しました！今日は収録が入っていましたよー」と報告。オレンジのトップスに銀のミニスカート姿でマイクを握るだけでなく、笑顔でドラムをたたく姿も公開した。「皆さんと一緒に作り上げた最高のコンサートでした！皆さん