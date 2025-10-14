モデルのマギー（33）が13日、自身のインスタグラムを更新。オフショット衣装を投稿した。「かわいい秋のセットアップ」とつづり、背中を大胆に露出した黒の長袖トップスに、黒のタイトスカート姿を公開。サングラスを含め、ウエストの細さが際立つ黒コーデを披露した。また、別の投稿では水色のシャツに白黒チェックのミニスカートに、白ソックスの清楚（せいそ）なショットもアップ。「Super formula第10戦残念ながら濃霧のた