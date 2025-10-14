大阪・関西万博（大阪市此花区）の最終日となる10月13日、万博の夜空を彩る「EXPO Thanks 花火大会」が開催された。 花火大会は9月25日から閉幕日まで毎日行われ、10月11日～13日の3日間は規模を拡大して開催。フィナーレを飾るにふさわしい華やかな花火が打ち上げられ、会場を訪れた多くの来場者がその光景を見上げた。