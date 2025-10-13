とちぎテレビ 任期満了に伴う那珂川町長選挙が１４日、告示されます。 ３期務めた現職の福島泰夫町長・７５歳が今期限りの勇退を表明していて、いずれも無所属の新人で町議会議員の鈴木繁氏・６１歳と、同じく町議会議員の益子純恵氏・４６歳の２人が出馬の意向を示しています。 一騎打ちとなれば福島町長が初めて当選した２０１３年以来１２年ぶりで、投開票日は１０月１９日です。