とちぎテレビ 栃木県内の企業や団体に所属する柔道家たちの大会が１３日、宇都宮市内で開かれました。 宇都宮市のユウケイ武道館で開かれた栃木県実業団柔道大会です。 県内の企業や団体に所属しながら、柔道を続ける選手の大会で、今回で５２回目となります。 ７つの団体から２４人が出場しました。 大会は体重無差別で団体戦と個人戦が行われました。 団体戦では、選手らが投げ技や寝技を華麗に決めて、日ごろの練