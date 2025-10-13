とちぎテレビ 栃木県総合運動公園の「カンセキスタジアムとちぎ」が今年で５周年を迎えたのを記念し１３日、スタジアムの芝生が初めて親子連れなどに開放されました。 ２０２２年の「いちご一会とちぎ国体」やサッカー・Ｊ３の栃木ＳＣの試合などで使われるサッカー場と陸上競技場の兼用スタジアム、「カンセキスタジアムとちぎ」。 ２０２０年８月に供用開始となってから今年で５周年を迎えたことを記念して