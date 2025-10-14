公明党の連立離脱や米中の貿易摩擦への懸念から、連休明けの日経平均株価は一時700円以上値下がりしました。東京株式市場で日経平均株価は先週末から一時700円以上値下がりし、4万8000円を割り込んで取引が続いています。「政局の不透明感から売りが出ている。（政治の）発言次第で相場が乱高下するのではないか」先週、公明党が自民党との連立からの離脱を決定したことから、円安・株高の“高市トレード”が巻き戻されている形で