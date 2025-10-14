NMB48の安部若菜（24）が13日、自身のインスタグラムを更新。同日閉幕する大阪・関西万博への思いをつづった。安部は「今日閉幕！開幕前から今日まで大満喫でした」とコメントし、「ミャクミャク」像の前で撮影したメンバーとのショットや、大屋根リングをバックにした写真など、万博を満喫する様子を公開した。「NMB48でスペシャルサポーターをさせていただいたり貴重な経験と思い出をありがとうございました」と感謝を伝えた。こ