落語家の立川志らく（62）が、13日放送のTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。自民党と公明党の連立解消について私見を述べた。「自民党にとって、日本にとって公明党の離脱は、私はいい方に行くと思います。別に公明党を腐しているわけではない」と切り出した。「明らかに方向性が違うのに、よく20何年も続いたなと。今回、保守を奪回するんだっていう明確な高市（早苗）総裁じゃないですか。明らかに方向性違う