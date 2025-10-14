◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の３回１死走者なしの２打席目は左飛に倒れて地区シリーズから１３打席連続無安打となった。ドジャ