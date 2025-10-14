テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１４日、公明党の連立離脱を受けて首相指名選挙で野党候補の一本化に向けた動きが進んでいることを報じた。番組では１４日に立民、維新、国民の３党幹事長による会談が行われることを伝えた。一方で自民党の鈴木俊一幹事長が１３日に盛岡市内で記者会見し「基本政策が一致をしないところが集まって一時、数の上で何か形成されたとしても、そこは問題がずっと