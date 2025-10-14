東京証券取引所の電光掲示板連休明け14日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落し、前週末終値からの下げ幅は一時700円を超えた。公明党が自民党との連立政権からの離脱を表明し、政局混乱への不安から売り注文が優勢となった。午前9時15分現在は前週末終値比564円61銭安の4万7524円19銭。東証株価指数（TOPIX）は37.37ポイント安の3160.22。10日に公明党が自民党との連立政権からの離脱を表明した。高市早苗自