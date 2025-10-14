親の介護、お金の管理、そして相続のこと──。誰もがいつかは直面する問題だとわかっていても、親子で正面から話し合うのは、なかなか難しいもの。しかし、その「聞きづらい」「話しづらい」という遠慮が、いざという時に家族を大きな混乱に陥れる原因になりかねない。旦木瑞穂氏『しなくていい介護』（朝日新聞出版）より、相川家の事例をを通じ、親が元気なうちに行う「家族会議」の重要性を説く。父のがんをきっかけに露呈した