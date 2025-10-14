【アンマン＝金子靖志】ＡＦＰ通信によると、エジプトで１３日に開かれたパレスチナ自治区ガザの和平に向けた首脳級会議「平和サミット」で、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相がトルコなど中東諸国の強い反発を受け、出席を取りやめたことが分かった。報道によると、トルコのタイップ・エルドアン大統領はエジプトへ向かう途中、機内でネタニヤフ氏の出席予定を知り、「容認できない」と激怒。機体は紅海上空を旋回し、