韓国半導体大手サムスン電子のロゴ＝25日（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子が14日発表した2025年7〜9月期連結決算（暫定集計）によると、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比31.8％増の12兆1千億ウォン（約1兆3千億円）となった。生成人工知能（AI）ブームの追い風を受け半導体部門が好調で、業績を大きく押し上げた。売上高は8.7％増の86兆ウォンで、四半期として過去最高を更新した。